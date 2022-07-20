Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Охлобыстин высмеял противников спецоперации: «Рабы мейнстрима»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Иван Охлобыстин осуждающих спецоперацию артистов назвал рабами мейнстрима

Охлобыстин высмеял противников спецоперации: «Рабы мейнстрима»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Специальная военная операция России

Звезда «Интернов» провел параллель поведения между артистами во времена Великой Отечественной войны и теми, кто радует публику сейчас.

Звезда «Интернов» Иван Охлобыстин резко высказался в адрес знаменитостей, не поддерживающих специальную военную операцию России. По словам актера, они лишь «щеки дуют», сидя в московских кафе, вместо того, чтобы помогать, давать концерты и поддерживать жителей Донбасса, как это делали советские артисты в период Великой Отечественной войны.

​«Рабы мейнстрима. Сейчас не так. Не ездят по фронтам, не сидят в окопах. В столичных кафешках томятся, щеки дуют, молча имеют гражданскую позицию. А точнее — не имеют. От слова — вообще. Да и откуда ей взяться, если ее и у большинства управленцев уже, почти полвека нет?» — цитирует слова Охлобыстина Telegram-канале партии Захара Прилепина «За правду».

Актер уверен, россияне, видя поведение некоторых артистов, разочарованы ими. Они, некогда зарабатывающие миллионы и развлекающие публику, теперь хают и родину, и граждан. Однако Охлобыстин объяснил и позицию критикующих Россию. По его словам, в последние месяцы они испытывают ужас от того, что привычный их мир рухнул.

«Туры, фестивали, коктейльные вечеринки. Все не нажитое непосильным трудом пропало. Еще хуже, что все не нажитое, прежним способом и не наживешь. Нет возможности снять кино для Каннского фестиваля, про мерзких алкашей соотечественников», — добавил Охлобыстин.

После начала специальной военной операции России отечественный шоу-бизнес раскололся на несколько лагерей. Одни рьяно осудили родину, в спешке покинули ее территорию и вдали льют грязь на страну и своих еще недавно поклонников, другие поддержали действия российских властей по защите Донбасса, остальные решили держаться нейтрально и не вступать в политические дискуссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, изменилось ли отношения у Григория Лепса к украинским коллегам после спецоперации.

Тема:
Специальная военная операция России
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