Лепс рассказал об отношении к украинским артистам после начала спецоперации

Российский певец Григорий Лепс рассказал, как относится к украинским артистам в связи со спецоперацией. Артист отметил, что спокойно воспринимает их критику в свой адрес. Более того, он даже понимает этих людей.

«Существует же музыкальная этика. Даже те люди, которые меня оскорбляли за то, что я посещаю Донбасс, мои украинские коллеги, я к ним абсолютно спокойно отношусь, я их понимаю. Неизвестно, как бы сам повел себя на их месте — может, точно так же, а, может, и еще хуже», — сказал артист в интервью изданию StarHit.ru.

Артист добавил, что не считает предателями уехавших из страны звезд шоу-бизнеса — у них есть свое мнение, и они имеют на него право. И вообще, отмечает знаменитость, люди часто меняют свою позицию.

«Сегодня тебе благодарны и кланяются в ножки, а завтра — кардинально меняют свое мнение. Такое может произойти с каждым, в том числе и с вашим покорным слугой. Тут тонкая грань», — добавил Лепс.

Ранее 5-tv.ru сказывал, какое будущее предрек Григорий Лепс покинувшим Россию Пугачевой, Гребенщикову и Макаревичу.