Бубонная чума: насколько опасна болезнь и каковы шансы выжить

Вирусолог Альтштейн предупредил о риске заражения бубонной чумой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oskar Eyb; ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков, 5-tv.ru

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Первый случай инфицирования человека зарегистрирован в Китае. Дойдет ли болезнь до России?

Чума — самая страшная инфекционная болезнь, которая была и есть на земле. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам эксперта, природные очаги болезни имеются и в России, и в других странах. Чаще всего ей заражены грызуны — суслики и сурки, а иногда и крысы. От них заболевание передается человеку инфицированными блохами.

«Суслики, сурки хронически заражены бактерией чумы, которая не вызывает у них заболеваний особых. С блохами это может переноситься на человека. При заражении он заболевает чаще всего бубонной чумой, это значит, что в местах, где его укусили, воспаляются лимфоузлы. Там размножается бактерия», — пояснил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что в некоторых случаях бубонная чума может перейти в легочную, а это самый страшный сценарий.

«Легочная чума распространяется воздушно-капельным путем, и она чрезвычайно опасна. Летальность — 100%. Но так было в средние века и в начале XX века, когда не существовало антибиотиков, а сейчас есть, и они способны остановить эту инфекцию. И тем не менее это была самая страшная эпидемия», — подчеркнул вирусолог.

Он добавил, что бубонная чума сопровождается у человека такими симптомами, как очень высокая температура, за 40 градусов, опухание лимфоузлов, тошнота и рвота. Накануне с перечисленными признаками болезни в Китае был госпитализирован 45-летний мужчина. Он вернулся в город Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия. Врачи констатировали у больного бубонную чуму. В связи с этим в Нинся-Хуэйском районе был введен четвертый, повышенный, уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу. Ранее о прецеденте рассказывал 5-tv.ru.

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