Прецедент произошел на территории Нинся-Хуэйского автономного района республики. В связи с этим местная администрация объявила четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу в регионе.

Случай заражения бубонной чумой подтвердили на севере Китая

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto / Keystone Press Agency

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В Китае подтвержден случай заражения бубонной чумой. Об этом накануне, 19 июля, сообщили в комитете здравоохранения Нинся-Хуэйского автономного района (Северный Китай).

Заболевание выявлено у 45-летнего мужчины. Первые симптомы у него проявились после того, как он вернулся из автономного района Внутренней Монголии, а позже медики официально подтвердили диагноз.

Чтобы пресечь дальнейшее распространение болезни, местная администрация объявила четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу в регионе. ­­

В апреле, по информации издания Global Times, власти города Баотоу во Внутренней Монголии предупредили о риске распространения бубонной чумы. Это произошло после того, как была обнаружена одна мертвая зараженная мышь. Именно грызуны — основной источник распространения болезни. Среди людей она в большинстве случаев передается через укусы инфицированных зоонозной бактерией блох.

Бубонная чума — тяжелое инфекционное заболевание, которое имеет высокий уровень смертности. Характерный признак недуга — болезненное увеличение лимфатических узлов. На позднем этапе инфицирования они могут превратиться в открытые гноящиеся раны. Лечится болезнь при помощи антибиотиков, сульфаниламидов и лечебной противочумной сыворотки.

В 2021 году вспышки чумы были зарегистрированы в Монголии, где она является эндемичной болезнью и может передаваться жителям соседних государств.

К мероприятиям против завоза чумы в России накануне рекомендовал подготовиться Роспотребнадзор. В ведомстве считают важным определить категории людей, которые должны быть обязательно вакцинированы против болезни, а также оценить готовность медицинских учреждений в случае выявления больных с подозрением на чуму. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.

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