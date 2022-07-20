Случай заражения бубонной чумой подтвердили на севере Китая
Прецедент произошел на территории Нинся-Хуэйского автономного района республики. В связи с этим местная администрация объявила четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу в регионе.
Фото: www.globallookpress.com / Cfoto / Keystone Press Agency
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
В Китае подтвержден случай заражения бубонной чумой. Об этом накануне, 19 июля, сообщили в комитете здравоохранения Нинся-Хуэйского автономного района (Северный Китай).
Заболевание выявлено у 45-летнего мужчины. Первые симптомы у него проявились после того, как он вернулся из автономного района Внутренней Монголии, а позже медики официально подтвердили диагноз.
Чтобы пресечь дальнейшее распространение болезни, местная администрация объявила четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу в регионе.
В апреле, по информации издания Global Times, власти города Баотоу во Внутренней Монголии предупредили о риске распространения бубонной чумы. Это произошло после того, как была обнаружена одна мертвая зараженная мышь. Именно грызуны — основной источник распространения болезни. Среди людей она в большинстве случаев передается через укусы инфицированных зоонозной бактерией блох.
Бубонная чума — тяжелое инфекционное заболевание, которое имеет высокий уровень смертности. Характерный признак недуга — болезненное увеличение лимфатических узлов. На позднем этапе инфицирования они могут превратиться в открытые гноящиеся раны. Лечится болезнь при помощи антибиотиков, сульфаниламидов и лечебной противочумной сыворотки.
В 2021 году вспышки чумы были зарегистрированы в Монголии, где она является эндемичной болезнью и может передаваться жителям соседних государств.
К мероприятиям против завоза чумы в России накануне рекомендовал подготовиться Роспотребнадзор. В ведомстве считают важным определить категории людей, которые должны быть обязательно вакцинированы против болезни, а также оценить готовность медицинских учреждений в случае выявления больных с подозрением на чуму. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.
Читайте также
68%
-1.12 56.45
-0.70
Нашли ошибку?