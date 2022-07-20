Вирусолог Альтштейн назвал опухание лимфоузлов первым симптомом чумы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier; ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков, 5-tv.ru

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Симптомы можно спутать с другими инфекционными заболеваниями.

Российский Вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью для 5-tv.ru рассказал о первых симптомах бубонной чумы. Сначала их можно перепутать с другими инфекционными заболеваниями. Однако обратить внимание стоит на лимфоузлы — они увеличиваются в зоне укуса инфицированной блохи.

«Опухание лимфоузлов, тошнота, рвота, высокая температура за 40 — все симптомы тяжелой инфекционной болезни», — отметил эксперт.

В некоторых случаях, добавил он, болезнь переходит в легочную форму. А это еще опаснее. До появления антибиотиков в мире шансы выжить у человека сводились к нулю.

«Легочная чума распространяется воздушно-капельным путем, и она чрезвычайно опасна. Летальность — 100%. Но так было в средние века и в начале XX века, когда не существовало антибиотиков, а сейчас есть, и они способны остановить эту инфекцию. И тем не менее это были самые страшные эпидемии — эпидемии чумы», — подчеркнул вирусолог.

Он напомнил, что чума на сегодняшний день распространена среди грызунов, от которых человеку передается через при укусе блохи.

«Заразиться можно в природных очагах, когда контактируете с сурками, сусликами, и блохи от них могут попасть на человека. Вероятность этого не очень большая, но имеет место. Крысы тоже учувствуют в переносе этого заболевания, так же через блох», — пояснил вирусолог.

Альтштейн выразил уверенность, что в Китае, где накануне был подтвержден случай бубонной чумы, эксперты оперативно примут соответствующие меры и дальше одного прецедента дело не зайдет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая, в связи с выявлением случая бубонной чумы, был введен четвертый, повышенный, уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

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