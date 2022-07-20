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Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села в Белгородской области

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 45

Неизвестно, как гражданин оказался в населенном пункте, где еще в мае прошла эвакуация мирного населения.

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Мирный гражданин стал жертвой обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Нехотеевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, всего по населенным пунктам Журавлевка и Нехотеевка выпустили пять снарядов. При этом всех жителей Нехотеевки переселили еще в конце весны.

«Погиб местный житель 1958 г. р. Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, в селе повреждены четыре жилых дома и местный сельский клуб.

Граничащие с Украиной регионы уже неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. Так, 15 июля на библиотеку села Грайворон в Белгородской области сбросили с дрона самодельное взрывное устройство. Здание получило повреждения, но никто не пострадал.

А сам областной центр, Белгород, подвергся массированному обстрелу в ночь на 3 июля. Как сообщал 5-tv.ru, погибли четыре человека. Еще четверо пострадали, в том числе, ребенок.

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