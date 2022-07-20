Уже в это воскресенье под Петербургом состоится главное спортивное событие 2022 года — «Моторинг». Организаторы неслабо потрудились, чтобы участники и зрители получили незабываемые эмоции.

Главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам пройдут под Петербургом уже в эти выходные на новой уникальной трассе автодрома «Игора Драйв». Профессионалы, которые уже протестировали трек, не сдерживают эмоций. Общая длина увеличилась больше чем на километр, перепад высот превышает 20 метров. Все сделано на высшем уровне: трасса подходит для авто- и мотоспорта. В мире подобных всего 15. А таких, где с одной точки видны сразу восемь поворотов, вообще еще не было. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов в этом убедился.

Рев моторов и визг тормозов, скорость под триста километров в час. Кажется, еще немного и гонщик просто не впишется в поворот. На запредельной скорости пилот успевает делиться впечатлениями.

«Больше поворотов, больше трасса!» — заметил гонщик.

Так проходят первые тестовые заезды по новой конфигурации шоссейно-кольцевой трассы автодрома «Игора Драйв» под Петербургом.

«Все отлично!» — радуется пилот.

И пусть это не соревнования, пусть на трибунах нет зрителей — гонщики волнуются. Всю ночь, когда засыпал, думал о том, как поеду первые круги. Проехал — Захару Слуцкому есть с чем сравнивать.

«Побывал на всех трассах в России. Эта — одна из любимых. То, что здесь сделано, сделано на высшем уровне — никак не сравнится с другими трассами. Moscow Raceway — тоже классная трасса, но это — совершенно другой уровень», — подчеркнул экстремал.

Как шутят на «Игора Драйв», один из вызовов состоял в том, чтобы модернизировать трассу, которая была и так совершенна. Ее спроектировал немецкий архитектор Герман Тильке, который последние 20 лет создавал почти все крупнейшие гоночные трассы мира, от Малайзии до Испании. Общая длина трека увеличилась с четырех до более чем пяти километров.

«Трасса не просто хорошая, она бомбическая! У меня иногда слов не хватает сказать про нашу трассу. Вот этот последний кусочек, который мы доделали — 1200 метров — он и так-то красивый, но когда едешь за рулем по ней — это вообще!» —подчеркнул многократный чемпион России по ралли-рейдам, обладатель кубка мира по бахам 2020 года Владимир Васильев.

Перепад высот превышает 20,5 метра, а уклон между некоторыми поворотами — 12,5%. Автодром вообще выгодно отличает его расположение: в самом высоком месте Ленинградской области — 200 метров над уровнем Финского залива.

«Столь рельефной трассы вы вообще редко где встретите в мире. Именно таких перепадов высот — подъемов и спусков — это очень большая редкость», — добавил директор гоночных трасс, заместитель генерального директора Автодрома «Игора Драйв» Андреа Беноцци.

На сегодня в мире около 15 трасс, обладающих лицензиями, как для авто, так и для мотоспорта. Одна из них — на «Игора Драйв», и это кратно увеличивает возможности проведения соревнований в разных видах.

«Здесь у нас есть возможность работать с мотоциклами на шоссейно-кольцевой трассе, здесь есть возможность работать с мотоциклами на мотокроссе, здесь есть эндуро-парк — и это очень сильно расширяет возможности для нас, как для организаторов», — заявил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

Теперь, после модернизации, трасса стала более интересной не только для гонщиков — появился амфитеатр с невиданным прежде обзором.

«Зрители получат максимум незабываемых впечатлений от гонки. Ведь в мире нет ни одной больше трассы, где с одной точки видны сразу восемь поворотов», — заметил Ишмухаметов.

В этом сезоне на новой трассе пройдут российская серия кольцевых гонок, российская дрифт-серия — захватывающие многочасовые автомобильные гонки на выносливость. А уже в это воскресенье — главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам — «Моторинг». На «Игора Драйв» соберутся самые быстрые российские мотогонщики.

«Мы ожидаем много участников. Думаю, что больше 150 человек будут здесь. Хотелось бы, чтобы было очень много зрителей — и не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — поделился мнением председатель комитета МФР по трассам и безопасности Павел Волков.

Места хватит всем. Зрительские трибуны могут вместить 35 тысяч болельщиков, и это далеко не предел. Количество мест можно увеличить почти вдвое. Всего на «Игора Драйв» десять профессиональных трасс — центр притяжения для развития всего российского автоспорта.