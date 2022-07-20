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Детей отправили в поход по Ладожскому озеру в шлюпках во время шторма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52

В Карелии 20 детей отправили в поход по Ладожскому озеру в шлюпках во время шторма

Детей отправили в поход по Ладожскому озеру в шлюпках во время шторма

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту участия детей в водной прогулке на остров Валаам.

В Карелии начата проверка после похода на шлюпках по Ладожскому озеру с участием детей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Уточняется, что поход 20 детей в опасных условиях был организован «Союзом морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Участников вывели в Ладожское озеро на шлюпках во время шторма. Сопровождали несовершеннолетних четверо взрослых, в том числе руководитель организации.

В ведомстве подчеркнули, что 19 июля высота волн на озере достигала 0,75 метра. Несмотря на это, группа направилась на шлюпках к острову Валаам. При этом организаторы проигнорировали предостережение прокуратуры Лахденпохского района.

Отмечается, что шлюпки с детьми отдалились от берега дальше разрешенных трех километров. Тем самым организаторы подвергли угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних.

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело о происшествии с детьми, участвовавшими в водном походе на остров Валаам. Ход его расследования по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения в Татарстане прогулочного теплохода с 34 пассажирами на борту.

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