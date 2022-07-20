С широким размахом: в США прощаются с первой женой Дональда Трампа

Несмотря на трагичный повод, уведомления гостей о проведении места похорон выглядели как приглашения на вечеринку. Мероприятие даже было названо «Праздником жизни».

В США началось прощание со светской львицей и первой супругой экс-президента Дональда Трампа Иваной. Одними из первых в похоронное бюро прибыл сын покойной Дональд Трамп-младший вместе с невестой Кимберли Гилфойл.

Проститься с матерью также приехала Иванка Трамп вместе с супругом Джаредом Кушнером и детьми. Предпринимательница появилась на траурном мероприятии в элегантном платье с ниткой жемчуга.

Несмотря на печальный повод встречи, близкие Иваны Трамп выглядят очень стильно, поскольку при жизни покойная любила светские рауты. Даже уведомления о месте проведения прощания были разосланы в стиле приглашений на вечеринку — с «гламурным» фото Иваны. Само же мероприятие было названо не иначе как «Праздник жизни», пишет New York Post.

Проститься с писательницей, бизнесвумен, фотомоделью и по совместительству одной из влиятельнейших женщин 80-х в США по плану должны прибыть не только члены ее семьи, но и знаменитости, ее друзья. Прощание проводится в католической церкви Святого Винсента Феррера в Нью-Йорке.

Яркая жизнь и внезапная смерть

Ивана Трамп умерла неожиданно в результате несчастного случая. Как уточняет Daily Mail со ссылкой на судмедэксперта, бизнесвумен скончалась от травм, полученных в ходе падения с лестницы в собственном доме.

Уроженка Чехословакии Ивана Трамп познакомилась с будущим президентом США в 1976 году. Через год они обвенчались, а в 80-е стали одной из влиятельных пар Нью-Йорка. Ивана была не только спутницей жизни Трампа, но и его бизнес-партнером.

Их общими проектами стали Trump Tower, реконструкция отеля Grand Hyattruen в Нью-Йорке и строительство Trump Taj Mahal Casino Resort в Атлантик-Сити.

После скандального развода бывшие супруги долгое время не ладили, однако в последние годы их связывали вполне дружеские отношения. Ивана поддержала Трампа в его желании стать президентом США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп заявил о принятом решении по поводу выборов президента в 2024 году.