Дональд Трамп заявил о принятом решении по поводу выборов президента в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял решение о выборах 2024 года. Об этом он рассказал в интервью популярному американскому журналу. По словам бывшего лидера Штатов, последние его публичные выступления на агитационных митингах партии республиканцев наглядно показали — публика любит Трампа как никогда раньше. Он уверен, что если решит баллотироваться, непременно победит.

«Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет. Лично я уже принял это решение», — заявил политик.

Экс-президент отметил, что в данный момент выбирает наилучшую дату для объявления своего решения. Пока сомневается, лучше сделать это до промежуточного голосования за состав Конгресса или после. Если предпочтет второй вариант, раньше осени тайна не разоблачится. Так или иначе, Трамп предельно спокоен — своим электоратом он считает большую часть страны.

«Послушайте, я совершенно уверен, что, если я решу баллотироваться, я выиграю. Я думаю, что многие люди даже не баллотировались бы, если бы я это сделал, потому что если вы посмотрите на опросы, они даже не регистрируются», — цитирует собеседника Intelligencer.

Дональд Трамп — 45-й президент США, он возглавлял страну с 2017-го по 2021 год, после чего проиграл выборы Джо Байдену. Он жестко протестовал против результатов голосования, а позже попал под подозрение в попытке фальсифицировать результаты, чтобы оспорить триумф соперника. Сам же считает соответствующее расследование способом помешать его возвращению на пост американского лидера.

Трамп дважды подвергался попытке импичмента. Он также замешан в разбирательствах при участии федеральной прокуратуры относительно мятежа с захватом Капитолия, неправильного обращения с секретными документами Белого дома и вмешательства в выборы. Фигурировал в делах о финансовом мошенничестве в его компании Trump Organization.

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