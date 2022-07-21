Экс-солистка «ВИА Гры» может стать причиной развода Меладзе и Брежневой

По данным известного блогера, певица подозревает мужа в измене. Так ли это на самом деле?

В отношениях певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе наступил период охлаждения. Причем перемены эти не несут ничего хорошего, по крайней мере, для артистки. Пока та рвет и мечет, удаляя совместные фотографии с супругом, в сети обсуждаются дальнейшие семейные перспективы пары. Причиной слухов о скором разводе стала экс-солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег.

Звезда журнала Playboy отрицает какие-либо романтические отношения с музыкальным продюсером, но как только Эрика появлялась на сцене, Меладзе сразу расплывался в улыбке.

«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь — умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось!» — опровергала Герцег мнение общественности.

Как отмечает блогер Любовь Терлецкая в своем YouTube-шоу, у Меладзе вполне может быть роман с Эрикой. По мнению инфлюенсера, Герцег — очень красивая девушка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Веру Брежневу может ждать расплата за разрушенный брак Меладзе.

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