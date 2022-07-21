Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Экс-солистка «ВИА Гры» может стать причиной развода Меладзе и Брежневой

|
Никита Кротов
Никита Кротов 3 255

Блогер Терлецкая сообщила о раздоре Брежневой и Меладзе из-за Герцег

Экс-солистка «ВИА Гры» может стать причиной развода Меладзе и Брежневой

Фото: Instagram* / ververa

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

По данным известного блогера, певица подозревает мужа в измене. Так ли это на самом деле?

В отношениях певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе наступил период охлаждения. Причем перемены эти не несут ничего хорошего, по крайней мере, для артистки. Пока та рвет и мечет, удаляя совместные фотографии с супругом, в сети обсуждаются дальнейшие семейные перспективы пары. Причиной слухов о скором разводе стала экс-солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег.

Звезда журнала Playboy отрицает какие-либо романтические отношения с музыкальным продюсером, но как только Эрика появлялась на сцене, Меладзе сразу расплывался в улыбке.

«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь — умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось!» — опровергала Герцег мнение общественности.

Как отмечает блогер Любовь Терлецкая в своем YouTube-шоу, у Меладзе вполне может быть роман с Эрикой. По мнению инфлюенсера, Герцег — очень красивая девушка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Веру Брежневу может ждать расплата за разрушенный брак Меладзе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
54.85
-0.59 55.83
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 июля

Последние новости

11:40
СМИ: самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак» впервые применили на Украине
11:20
В Тамбовской области новорожденного выкрали из коляски прямо на «зебре»
11:13
Власти Ирака призвали нанести жесткий удар по Турции
11:03
Спрятался, весь трясется: мишка из Красноярского края терпит боль и ждет помощи
10:52
Захарова о решении назвать беспозвоночных в честь Зеленского: «Символично»
10:51
Эксперты спрогнозировали резкое снижение цен на недвижимость

Сейчас читают

Завидный жених с яхтой: 42-летний холостяк-красавчик Марк Тишман готовится к свадьбе
Байден рассказал о своей неизлечимой болезни
Эксперт рассказал, почему снижение индекса Мосбиржи можно считать позитивным
Диетолог назвала продукты, провоцирующие развитие рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год