Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Останется у разбитого корыта»: Веру Брежневу ждет расплата за разрушенный брак Меладзе

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 516

Блогер Лена Миро предрекла разрыв Веры Брежневой и Константина Меладзе из-за первой жены

«Останется у разбитого корыта»: Веру Брежневу ждет расплата за разрушенный брак Меладзе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Певица уже сидит у разбитого корыта, хоть пока и не осознала этого, уверена скандальный блогер.

Блогер Лена Миро позлорадствовала над Верой Брежневой, которая сейчас переживает не лучшие времена не только в творческой карьере, но и в личной жизни.

Известно, что супруг певицы продюсер Константин Меладзе забрал из Киева свою первую жену Яну Сумм и их троих общих детей — дочерей Алису, Лию и сына Валерия. Сейчас они вместе с Брежневой и ее младшей дочерью Сарой живут под одной крышей в квартире продюсера в итальянском курортном городе Форте-деи-Марми. При этом непонятно, как долго смогут уживаться бывшая и нынешняя супруги Меладзе и чем закончится их вынужденное сожительство.

По мнению Миро, наступившие в жизни Брежневой неурядицы — расплата за то, что когда-то она, руководствуясь одним лишь расчетом и выгодой, разрушила первую семью Меладзе. Блогер уверена, что в итоге коварная разлучница останется ни с чем.

«Никогда ее понос в соцсетях из сердечек, смайликов и сложенных в молитве ладошек не вводил меня в заблуждение относительно того, что представляет из себя эта натужно улыбающаяся женщина с холодным прищуром. Брежнева, как мне кажется, во всем руководствуется исключительно личной выгодой», — написала Миро в своем блоге.

По мнению светской сплетницы, таких «притворно светлых человечков», как Брежнева, которые сметают все на своем пути к личной выгоде, всегда ждет только один итог: разбитое корыто. И Брежнева, по словам Миро, уже сидит возле него, но пока этого не осознала.

«Кровь — не вода. И любовь отца к дочери всегда пересилит любовь к притворно светлому человечку, особенно если человечек вышел в тираж примерно позавчера», — заключила блогер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавшая из России Вера Брежнева хочет стать гражданкой Италии.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 16 июля

Последние новости

2:40
В Китае назвали Запад «узколобым» после заявлений о противостоянии с БРИКС
2:20
Идеальная пара: Чадов поделился редким фото с возлюбленной
1:55
«Останется у разбитого корыта»: Веру Брежневу ждет расплата за разрушенный брак Меладзе
1:35
Преемник Марка Захарова о его наследии: «Это не какие-то бронзовые регалии»
1:19
ERТ: на востоке Греции упал грузовой самолет украинской авиакомпании
0:44
Юрий Антонов о скончавшемся участнике рок-группы «Аракс» Голутвине: «Гитарист от бога»

Сейчас читают

Захарова честно ответила себе на вопрос после фото адмирала-трансгендера в США
Ненавидел людей: коллега Анатолия Белого рассказал о его последних днях в МХТ
Шахназаров назвал сектантом бежавшего из России «стиснув зубы» актера Белого
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год