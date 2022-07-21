Киев намерен насильно эвакуировать людей из зоны боевых действий

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Теми, кто лояльно относится к России, «занимаются» правоохранители.

Большинство украинцев не хотят эвакуироваться из зоны боевых действий в Донбассе и ждут прихода союзных войск. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Ежедневно на подконтрольную ВСУ территорию удается вывезти не более 350 мирных жителей, поэтому Киев намерен действовать более жестко — людей будут эвакуировать насильно.

Кириленко отметил, что среди тех, кто отказывается уезжать, «часть как-то лояльно относится» к России и добавил, что правоохранительные органы «тоже этим занимаются».

Ранее корреспондент «Известий» побывал в освобожденном городке Приволье под Лисичанском — об этом писал 5-tv.ru. Местные жители рассказали, что украинские боевики обстреливали мирное население и забирали себе гуманитарную помощь.

Все больше украинских военнослужащих отказываются воевать, и Киев выпускает на поле боя уже отъявленных преступников. Так, на свободу вышли члены формирования «Торнадо»*, которых судили за пытки, грабежи, изнасилования и убийства.

Между тем, по данным российского Минобороны, на территорию РФ с начала спецоперации в общей сложности эвакуировано порядка 2,7 миллиона человек. Эвакуация проходила без помощи украинских властей, более того — киевский режим пытался создать препятствия для вывоза людей из опасных районов.

* «Торнадо» — запрещенное в России украинское националистическое формирование.

Тема:
Специальная военная операция России
21 июл
ВКС России ликвидировали более 600 украинских боевиков под Одессой
21 июл
Журналисты «Известий» одними из первых побывали в освобожденном Святогорске
21 июл
СМИ: самую дальнобойную винтовку в мире «Сумрак» впервые применили на Украине
21 июл
Мгновенно достигают целей: как «Тюльпаны» уничтожают позиции ВСУ на Украине
21 июл
Не опять, а снова: Украина может получить западные истребители
21 июл
Во Франции заявили о скорой гибели Запада из-за санкций против РФ
21 июл
«Все забрали»: что, кроме страха, оставили в Лисичанске украинские националисты
21 июл
По всей линии фронта: как ВС РФ «Ураганами» уничтожают оружие НАТО на Украине
21 июл
«Уже и она попрошайничает?» — жена Зеленского обратилась к США за оружием для ВСУ
21 июл
ВС РФ применяют усиленные БПЛА «Ланцет» в спецоперации на Украине
+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
54.85
-0.59 55.83
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 июля

Последние новости

13:13
Звезда сериала «Зачарованные» Ребекка Болдинг умерла в США
13:06
Бьянка раздвинула ноги и разочаровала поклонников на концерте в Петербурге
13:00
Только два варианта: названа причина разрыва Молочникова и Варнавы
12:57
ВКС России ликвидировали более 600 украинских боевиков под Одессой
12:51
Журналисты «Известий» одними из первых побывали в освобожденном Святогорске
12:49
Нежеланный гость? Зеленскому отказали в просьбе выступить на саммите в Парагвае

Сейчас читают

Диетолог Арзамасцев: чай ведет к бессоннице и болезням сердца
Экс-солистка «ВИА Гры» может стать причиной развода Меладзе и Брежневой
Джо Байден заявил о тяжелой борьбе с раком
Диетолог назвала продукты, провоцирующие развитие рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год