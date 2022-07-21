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Рики Мартин выиграл суд против племянника, который обвинил его в инцесте

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Рики Мартин выиграл суд с племянником по делу о домашнем насилии

Рики Мартин выиграл суд против племянника, который обвинил его в инцесте

Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com

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Адвокаты исполнителя рады, что клиент добился справедливости и может продолжить свою музыкальную карьеру.

Пуэрториканский певец Рики Мартин (настоящее имя Энрике Мартин Моралес. — Прим. ред.) выиграл суд со своим 21-летним племянником, который обвинил исполнителя в домогательствах и инцесте. Об этом пишет издание TMZ.

Молодой человек отозвал свой иск против Мартина и суд закрыл дело. Отмечается, что племянник звезды 90-х принял это решение без какого-либо давления со стороны.

«Мы рады, что наш клиент добился справедливости и теперь может двигаться вперед в своей жизни и своей карьере», — сообщили адвокаты Мартина.

До этого обвинителю удалось получить ордер, запрещающий певцу с ним контактировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несовершеннолетний родственник знаменитого артиста заявил, что подвергался физическому и психологическому насилию, пока состоял в сексуальных отношениях с ним на протяжении семи месяцев. Мартину может грозить до 50 лет тюремного заключения из-за сексуальных отношений с племянником в рамках дела о домашнем насилии.

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