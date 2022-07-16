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Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 113

Несовершеннолетний родственник знаменитого артиста заявил, что подвергался физическому и психологическому насилию, пока состоял в сексуальных отношениях с ним на протяжении семи месяцев.

Певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Bedrosian

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Пуэрториканскому певцу Рики Мартину (настоящее имя Энрике Мартин Моралес. — Прим. ред.) может грозить до 50 лет тюремного заключения из-за сексуальных отношений с племянником в рамках дела о домашнем насилии. Об этом со ссылкой на заявление предполагаемой жертвы артиста сообщает испанская пресса. Отмечается, что изначально музыканта обвиняли только в физической и психологической агрессии, но личность якобы пострадавшего скрывалась.

Брат знаменитости Эрик Мартин выдал заявителя, и дело приобрело совершенно другой окрас — за родственные интимные связи, отягченные насилием, в Пуэрто-Рико наказывают строго. В материале подчеркивается, что племянник певца рассказал о семи месяцах отношений со звездой, которые сопровождались противоправными действиями.

Пресс-секретарь 50-летнего Рики Мартина подтвердил, что отношения между ним и 21-летним Санчесом закончились пару месяцев назад. При этом представитель музыканта заметил, что молодой человек не готов был смириться с расставанием, и его дяде пришлось быть настойчивым и скрываться от преследований. Именно решительные отказы продолжить связь племянник исполнителя счел насилием.

«Если вина Рики Мартина будет доказана, его приговорят к 50 годам тюремного заключения. Вот как работают законы Пуэрто-Рико, когда дело доходит до инцеста», — пишет газета Marca.

Рики Мартин — известный пуэрториканский певец и актер, обладатель сами премий «Грэмми», имеет испанское гражданство. Каминг-аут он совершил в 2010 году. В январе 2018-го исполнитель официально зарегистрировал свой брак со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Пара воспитывает четверых детей — двух 11-летних сыновей Маттео и Валентино, годовалую дочку Люси, а также пятимесячного Ренна. Всех малышей супругам рожали суррогатные матери.

Ранее, писал 5-tv.ru, оскароносного голливудского актера Кевина Спейси отпустили под залог по очередному делу о сексуальном насилии.

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