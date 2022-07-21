Это еще не конец: Херд обжаловала в суде приговор по делу о клевете против Деппа

Защита Херд подала иск спустя неделю после того, как суд отклонил ее требование о начале нового разбирательства.

Адвокаты Эмбер Херд подали новую апелляцию на решение суда о признании актрисы виновной в деле о клевете в адрес ее бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает издание TMZ, отмечая, что, по версии защиты, суд допустил ошибку.

«Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению справедливого приговора, соответствующего Первой поправке. Поэтому мы обжалуем приговор. Хотя мы понимаем, что сегодняшний иск зажжет костры в Twitter», — гласит заявление юристов.

Неделю назад, 14 июля, суд уже отклонил иск Херд о начале нового разбирательства по заявлению ее экс-супруга. Актриса объяснила свое желание продолжить судебный процесс тем, что якобы один из присяжных на уже состоявшихся слушаниях был не тем, кого вызывали в инстанцию.

Это, по словам звезды, нарушило ее право на беспристрастный справедливый суд. Однако требование Херд было отклонено — судья подчеркнула в заключении, что «присяжный прошел все проверки».

Вердикт по скандальному делу Джонни Деппа и Эмбер Херд был оглашен 1 июня в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение приняли в пользу звезды «Пиратов Карибского моря» по двум пунктам.

Его бывшую жену признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Херд обязали выплатить экс-супругу 15 миллионов долларов, из которых 10 — компенсация, а еще пять — штраф. В итоге взыскание в пользу государства было сокращено до 350 тысяч долларов.

После победы в суде Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он выразил признательность всем людям, что верили в него и позволили показать ему истину вне зависимости от итогового приговора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Netflix выкупил новый фильм с Джонни Деппом про короля Людовика XV.