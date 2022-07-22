Затишье перед бурей. Китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Почти для всех неделя будет неплохой по энергиям. Сильных проблем и противоречий на ожидается. Дела будут делаться, у кого-то отроется сундук с прибылью, препятствий для эффективной работы должно быть не много.

Пара дней на неделе станут явно провальными. В четверг крайне не рекомендуются медицинские манипуляции, а в субботу возможны серьезные корректировки планов из-за неблагоприятных аспектов.

Остальная неделя — хоть куда! Наилучшие перспективы у времяпрепровождения с родными и близкими, а также всевозможных тусовок. Лето же, самое время куролесить! Особенно актуально в преддверии августа, который обещает быть жестким и бескомпромиссным.

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Понедельник, 25 июля. Инь Земля на Кролике

Начнется неделя с неожиданно удачного понедельника. Энергии мягкие, спокойные, настраивающие на деловой лад и поиск компромиссов. День обещает быть очень хорошим для всяких важных начинаний.

Начинайте новые проекты, устраивайтесь на новую работу, занимайтесь учебой и въезжайте в новый дом — есть неплохие шансы на то, что все эти важные дела принесут вам в будущем немалый успех. Если ничего особенного на понедельник у вас не намечается — все равно не упускайте энергию успеха — хотя бы помечтайте о том, до чего бы вам хотелось дожить в ближайшем будущем

Благоприятно в понедельник устраивать встречи и свидания — все, что требует хороших взаимоотношений с людьми. Смело назначайте на этот день самые сложные переговоры — есть большая вероятность, что они пройдут как по маслу и вам удастся договориться с визави по всем пунктам.

Не очень принято в такой день навещать кого-то в больницах. Если есть возможность перенести посещение на другой день — сделайте это.

Люди с Петухом в карте, проведите понедельник максимально спокойно, ваши планы могут быть нарушены, а эмоциональный фон нестабилен.

Вторник, 26 июля. Ян Металл на Драконе

Во вторник правильно собирать урожай. День благоприятен для получения результатов своих трудов в любом возможном виде. Хозяин дня Металлический Дракон любит основательность, систему и трудолюбие, потому благодетельствует тем, кто не ищет легких денег.

Благоприятно во вторник выходить на новую работу, начинать учиться и подписывать важные контракты. День также должен заладиться у тех, кто собирает долги (привет коллекторам) и занимается благотворительностью. Желание делиться и отдавать у людей будет очень сильным.

Хорошо во вторник покупать ценное имущество, благоприятно совершать сделки с недвижимостью. Если дорогая покупка вам пока не по карману, стоит хотя бы прицениться к ней. Используйте энергии дня по максимуму, привлекайте изобилие в вашу жизнь, не закрывайте себе возможности убеждением «денег нет». Вместо этого сформируйте убеждение «деньги придут ко мне в нужное время».

Не стоит в этот день ходить по больницам, перенесите посещение лечебных учреждений на другой день. Люди с Собакой в карте — вам стоит в тот день быть максимально аккуратными с эмоциями и обещаниями, вас может «понести».

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Среда, 27 июля. Инь Металл на Змее

Среда одним покажется вполне себе благополучным днем, другие же поймают в среду «тридцать три несчастья». Если в вашей карте есть Обезьяна, Тигр или Змея, то вам рекомендуется провести этот день максимально рутинно и спокойно. Не стоит планировать на среду важных дел, начинать путешествия и устраивать экстремальные развлечения.

Остальные (не имеющие вышеперечисленную троицу в карте) могут с успехом назначать и проводить важные встречи, начинать ремонты и подписывать партнерские соглашения. Церемонии открытия, покупка имущества и инвестиционные сделки также могут быть весьма успешны в этот день.

Ну, и независимо от расклада, всем в эту среду рекомендуется быть предельно внимательными за рулем — водители вокруг нас могут быть излишне нервными и эмоциональными.

Четверг, 28 июля. Ян Вода на Лошади

В четверг в карте дня собралось сразу много энергий Огня и Воды, которые, взаимодействуя между собой, производят много шума (читай, эмоций) и горячего пара.

Тенденции дня противоречивы — пар может двигать вперед тяжелые локомотивы, а может и обжечь. В итоге энергии четверга могут сдвинуть вперед многие процессы, а могут и навредить. Особое предупреждение — не стоит назначать на этот четверг операции и вообще посещать врачей. Все может пойти совсем не по плану.

Но, если вы привыкли жить на противоходе и, когда всем тяжко, вы резво бежите вперед — этот день для вас. Используйте энергии дня для трансформации. Правда, стоит предупредить, что сил на эту трансформацию может уйти немеряно. И стоит браться за серьезные дела только тогда, когда иного выхода нет.

Если же вы ослаблены энергиями этого года и все стычки и столкновения энергий приносят вам скорее урон, чем пользу, то рекомендуется провести этот четверг максимально тихо и незаметно. Рутина, планомерная скучная работа, уход за домом, прогулки на свежем воздухе — вот самые правильные занятия этого дня.

Стоит помнить, что люди в четверг могут проявляться как очень импульсивные и эмоциональные. Отличная возможность попрактиковать дзенское восприятие мира. Люди с Крысой в карте вас это касается особенно — ведите себя в четверг максимально расслабленно и будет вам счастье.

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Пятница, 29 июля. Инь Вода на Козе

Пятница ожидается куда как более спокойной. День преимущественно энергии Инь немного расслабит, позволит выдохнуть и заняться планированием будущего. Идеальное время для встреч с друзьями, тусовок и новых знакомств.

Благоприятна пятница для построения стратегических планов, встреч, свиданий и начала путешествий. Лучший день для предложений руки и сердца и помолвок. Имеет смысл на эту пятницу также планировать переезды и старт строительства дома.

Не очень благоприятно в дни таких энергий заниматься инвестиционной деятельностью, покупать и продавать имущество и заниматься любыми земляными работами (дела могут погрязнуть под валом проблем).

Люди с Быком в карте могут в пятницу почувствовать, что земля уходит у них из-под ног и они перестают контролировать ситуацию. Выдохните, Быки, скоро это чувство пройдет.

Суббота, 30 июля. Ян Дерево на Обезьяне

Суббота дает нам возможность отдохнуть. Энергии дня сталкиваются с энергиями года и классики бацзы рекомендуют в такие дни не заниматься ничем серьезным. Только отдыхом.

В дне собрано сразу несколько неблагоприятных аспектов — от «дня разрушения» до «дня ограбления». Это значит, что все задуманное может пойти кувырком и шансов на восстановление контроля над ситуацией будет крайне мало.

Тихое времяпрепровождение на природе, посещение музеев и картинных галерей, размеренный семейный уик-енд — идеальные занятия для субботы. Главное тут — спокойствие и рутина. В случае активных действий есть вероятность разных форс-мажоров. Следите за деньгами, документами, не рискуйте понапрасну.

Предупреждения особо касаются людей с Тигром, Обезьяной и Змеей в карте. Вам стоит проявить в этот день двойную дозу спокойствия и миролюбия.

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Воскресенье, 31 июля. Инь Дерево на Петухе

Воскресенье будет куда как предсказуемое субботы, хотя неблагоприятные расклады есть и в этом дне. Основная энергия воскресенья — наполнение. Стоит планировать те дела, что могут в будущем принести процветание.

Хорошо устраивать в воскресенье церемонии открытия, новоселья, покупать ценные вещи и обсуждать инвестиционные сделки. Не рекомендовано влезать в долги, брать кредиты и иные обременительные обязательства, начинать лечение или ремонт. Есть вероятность, что вы увязнете в своих обязательствах и надолго, а лечение и ремонт затянутся.

Людям с Кроликом в карте день может принести бытовые травмы и проблемы с противоположным полом. Будьте максимально внимательны.

Всем удачного бацзы!