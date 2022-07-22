Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 июля

Общий фон предстоящей недели довольно напряженный. Возможны сдерживаемое раздражение, неожиданные выплески агрессии, неспособность договориться и найти компромисс. В то же время неделя принесет нам заряд оптимизма и веры в свои силы. В чувственной сфере возможны сильные соблазны, впрочем довольно приятные.

Какой предстоящая семидневка будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

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Овен — гороскоп на неделю

Овны на предстоящей неделе смогут особенно ярко проявить свои умственные способности. Вы будете мыслить точно и четко, быстро приходить к нужным решениям, легко договариваться с окружающими. В чувственной сфере возможно повышенное возбуждение и море соблазнов.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоящая неделя принесет страстность и нежность. На вас могут накатывать волны раздражения, переходящие в возбуждение. Неделя очень хороша для общения с противоположным полом, для раскрытия чувственности. В то же время она неудачна для умственной работы и переговоров.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя положительная. Она поможет вам максимально проявить остроумие, позитивные способности к общению, умение договариваться с людьми. Вам следует больше коммуницировать, заниматься умственной работой, получать и изучать новую информацию. Также неделя принесет вам веру в себя и новые возможности.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам неделя поможет проявить нежность и чувственность. В то же время в вас будет присутствовать и положительная энергии решительности, напористости. Неделя очень хороша для общения с противоположным полом, для действий, требующих как активности, так и мягкости.

Лев — гороскоп на неделю

Львам неделя принесет подъем умственной активности. Вы будете чувствовать потребность все обдумать, проанализировать, обсудить с окружающими. Ваши мысли будут правильными и точными, но в то же время будут содержать в себе раздражение и подталкивать к конфликтам. Разрядить обстановку поможет фокус внимания на общей идее, на общем деле, которым вы занимаетесь.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит исключительно положительная неделя. Особенно удачной и яркой она будет для чувственной сферы и личных отношений. Энергии недели помогут как завязать новые знакомства, так и развить существующие. Вы сможете ярко проявить свою нежность и грациозность, а также страстность и решительность.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоящая неделя принесет смешанное влияние планет. Она будет благоприятна для общения, разговоров, интеллектуальных задач. В то же время приятная лень или стремление к удовольствиям могут помешать исполнить то, что вы планировали сами или обещали другим.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя скорее напряженная. Прежде всего вас ожидает высокий фон раздражения, агрессивные действия со стороны окружающих, неспособность идти на компромисс. Обсуждения и разговоры будут легко перетекать в споры и конфликты. Разрядка ждет вас в чувственной сфере. Моменты мягкости и нежности будут смягчать негативный фон недели.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит позитивная неделя. Она поможет вдохновиться и воодушевиться, найти новые идеи, которые поведут вас вперед. А также делиться этим с окружающими, вдохновлять и направлять их. Неделя предвещает вам удачные обсуждения и выгодные договоренности.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам на предстоящей неделе лучше всего окунуться в активные действия и рассчитывать только на себя. Попытки найти компромисс, получить поддержку или договориться с окружающими не приведут к ожидаемым результатам. В личной сфере могут идти интенсивные процессы с переменным успехом: то страстное сближение, то разочарование и отдаление.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя напряженная. Возможны споры, конфликты с окружающими, взаимное отдаление. Разногласия могут возникать на пустом месте. Неаккуратно сказанное слово, неожиданная мысль, приступ раздражения — все это может создавать гораздо больше сложностей, чем обычно. Сгладить ситуацию поможет высшая идея, в которую вы верите, и о которой помните каждый момент.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит очень положительная неделя. Она будет максимально способствовать раскрытию вашей чувственности, нежности, страстности. Неделя идеально подходит для танцев, искусства, чувственных удовольствий. Она как бы дарит вам передышку и позволяет полностью насладиться жизнью.