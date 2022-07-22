Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Зрелище не для слабонервных»: Нюша показала обвисший живот с растяжками

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 268

Певица Нюша показала растяжки на животе после двух беременностей

Фото, видео: Instagram* / nyusha_nyusha

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Рождение двоих детей не прошло даром для хрупкой певицы. Теперь восстанавливать форму приходится с помощью косметологов — терапия длится несколько месяцев.

Певица Нюша показала, как выглядит ее тело после двух беременностей. Оказалось, рождение детей не прошло даром для миниатюрной исполнительницы — на животе, который был очень большим на последних сроках вынашивания, появились растяжки, кожа потеряла тонус и обвисла. Восстановительную терапию артистка не прекращает на протяжении многих месяцев, но до прежней формы еще далеко.

Нюша впервые стала мамой в 2018 году, на свет появилась девочка, которую назвали Серафимой-Симбой. Наследница певицы и бизнесмена Игоря Сивова стала старшей сестрой малыша Сафрона минувшей зимой. По словам отца, имя мальчика связано с некоей мистической историей, которую он обещал когда-нибудь рассказать поклонникам.

Пока папа ребятишек увлекает публику байками, их мама пытается вернуть себе подтянутое тело. Головокружительными результаты пока назвать нельзя, но прогресс заметен, и это исполнительницу радует. Селебрити проходит курсы биоревитализации, после инъекционных процедур появляются отеки и покраснения.

«Вот она, зона растяжек. Зрелище не для слабонервных. Помните меня, беременную? Очень большой был животик. Кожа очень классно подтянулась, но есть растяжки. С этим можно и нужно работать. Я делала эту процедуру и после первых родов», — рассказала подписчикам Нюша.

Артистка с супругом и детьми еще до рождения Сафрона обосновалась в Дубае. По словам певицы, ее муж слишком часто летал в Арабские Эмираты по делам, потому и было принято решение жить вместе за границей. Но долго довольствоваться исключительно ролью мамы-домохозяйки знаменитость не смогла. Как ранее писал 5-tv.ru, через семь месяцев после родов Нюша заявила о возвращении на сцену.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
56.48
1.63 57.11
1.28
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 июля

Последние новости

5:50
Актриса Джейн Фонда назвала плюсы секса в старости
5:35
Пострадала от рук человека: как медведицу Монеточку спасли от консервной банки
5:15
Лукашенко о независимости ДНР и ЛНР: «Надо — признаю указом президента»
4:58
«Зрелище не для слабонервных»: Нюша показала обвисший живот с растяжками
4:45
ТАСС: ВС РФ применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации на Украине
4:21
Горячие танцы и девичьи слезы: Симоньян сплясала на закрытой вечеринке Руссо

Сейчас читают

Диетолог Арзамасцев: чай ведет к бессоннице и болезням сердца
Подсидела мужа: политолог Солонников раскрыл тайный смысл визита Зеленской в США
Россияне потребовали у предателя Галкина вернуть народное достояние: Вы же обещали!
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год