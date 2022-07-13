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Певица Нюша объявила о возвращении на сцену через семь месяцев после родов

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 971

Артистка прекращала творческую деятельность из-за второй беременности.

Певица Нюша объявила о возвращении на сцену через семь месяцев после родов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Певица Нюша заявила своим поклонникам о том, что возвращается на сцену. Об этом артистка написала в социальных сетях.

До этого из-за второй беременности она приостановила певческую карьеру и занялась семьей. После родов Нюша не спешила возвращаться на сцену. Однако теперь снова готова вернуться к концертной деятельности.

«Мои дорогие, как же я соскучилась по концертам. Уверена, вы тоже. Как здорово снова ощутить эти эмоции. Очень люблю момент подготовки! Наслаждаюсь рабочим моментом, вдохновляюсь. Осталось совсем немного и мы с вами увидимся», — написала Нюша.

После рождения сына Нюша занялась бизнесом в социальных сетях. Она много времени уделяла семье и не занималась творчеством.

Как ранее писал 5-tv.ru, стало известно имя сына Нюши. Дочку она назвала Серафимой-Симбой.

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