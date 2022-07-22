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«Будут смотреть как на предателя» — Астахов не понимает бежавших из РФ звезд

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 219

Актер Сергей Астахов заявил о неизбежном возвращении всех бежавших из РФ знаменитостей

«Будут смотреть как на предателя» — Астахов не понимает бежавших из РФ звезд

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Опыт актера подсказывает: ни один русский не может быть счастлив на чужбине.

Актер Сергей Астахов не понимает звездных коллег, эмигрировавших в связи с политическими взглядами или по другим причинам. По его мнению, многие знаменитости не ценят любви поклонников-соотечественников. Более того, рано или поздно они понимают, что переезд был ошибкой, а потом возвращаются в родные пенаты. Русский человек не может жить в радости на чужбине, уверен артист.

Многие селебрити, полагает Астахов, попросту «с жиру бесятся». Они сначала предают своих фанатов, а по истечении некоторого времени начинают задумываться о России, так как нигде более они не становятся более востребованными и почитаемыми. Менталитет тех же американцев, неплохих людей, но очень непохожих на россиян, может шокировать. В США, припомнил показательную историю актер, сын способен всерьез задумываться, брать ли с приехавшей погостить матери плату за проживание в его доме.

«Что тебе здесь, плохо? Тебя здесь любят, носят на руках, у тебя все хорошо. Ни один русский не был там (за рубежом. — Прим. ред.) счастлив. Потому что там всегда на тебя будут смотреть свысока или как на предателя», — заявил Астахов в интервью Vokrug.tv.

На фоне спецоперации ВС РФ на Украине многие российские селебрити высказались с критикой в адрес страны и демонстративно сменили место жительства. В их числе актрисы Ингеборга Дапкунайте и Чулпан Хаматова. Последняя переехала в свой дом в Латвии и устроилась в труппу рижского театра. Она назвала звание народной артистки России бредятиной, в интервью не раз давала понять, что возможность возвращения даже не рассматривает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чулпан Хаматова может вновь появиться на экранах в РФ в конце лета.

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