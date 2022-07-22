Глава МИД Приднестровья Игнатьев: регион намерен присоединиться к России

МИД Приднестровья заявил о желании региона присоединиться к РФ

Фото: www.globallookpress.com / Hannah Wagner

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Глава МИДа Виталий Игнатьев напомнил о решении граждан на прошлом референдуме.

Власти Приднестровья намерены добиться от Молдавии независимости и в дальнейшем присоединиться к России. Об этом заявил глава регионального МИД Виталий Игнатьев.

Он напомнил, что в 2006-м году в Приднестровье был проведен референдум, в ходе которого большинство жителей проголосовало за вхождение в состав РФ.

«Вектор Приднестровья на протяжение всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», — заявил Игнатьев в интервью РИА Новости.

По мнению Виталия Игнатьева, международно-правовые документы в защиту суверенитета республики давно сформированы и не могут быть подвергнуты сомнениям.

Кроме того, глава МИД добавил, что администрация Приднестровья не станут принимать решений в ущерб гражданам и будет действовать «честно и прагматично».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что осенью состоится рефендум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации. 

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