Референдум о вхождении в состав РФ Запорожской области состоится в начале осени

Референдум о вхождении в состав России Запорожской области запланирован на начало осени 2022 года. Об этом «Известиям» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий.

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Он отметил, что решение о проведении голосования принималось на основе многочисленных обращений трудовых коллективов областных предприятий.

К слову, регион становиться отдельной республикой не планирует. Вхождение будет проходить в статусе области.