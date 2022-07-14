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Референдум о вхождении в состав РФ Запорожской области состоится в начале осени

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 5 750

Регион при этом не планирует создание отдельной республики.

Референдум о вхождении в состав РФ Запорожской области состоится в начале осени

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Тема:
Специальная военная операция России

Референдум о вхождении в состав России Запорожской области запланирован на начало осени 2022 года. Об этом «Известиям» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий.

Чем важна Запорожская область: пшеница, ДнепроГЭС и выход к Азову

Он отметил, что решение о проведении голосования принималось на основе многочисленных обращений трудовых коллективов областных предприятий.

К слову, регион становиться отдельной республикой не планирует. Вхождение будет проходить в статусе области.

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Специальная военная операция России
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