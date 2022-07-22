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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до конца июля

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 28

В Росавиации туристам посоветовали искать альтернативные маршруты и проверять расписание рейсов на официальных сайтах.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до конца июля

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev

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Режим ограничения перелетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, Геленджика, а также Курска, Белгорода, Воронежа, Липецка и Брянска.

В ведомстве порекомендовали выбирать альтернативные маршруты до Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы. Об изменениях в расписании рейсов туристы могут узнать на официальных сайтах авиаперевозчиков.

Незадолго до этого вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. В ходе встречи было решено отменить временные ограничения о пересечении государственной границы, введенные во время эпидемии COVID-19. Также было принято решение об отмене обязательного ПЦР-тестирования для граждан Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что авиабилеты за границу подорожали на треть, а летать внутри страны стало дешевле.

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