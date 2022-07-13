Средняя цена авиабилетов за границу увеличилась на 37%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Специалисты называют три причины роста цен на зарубежные авиаперелеты для пассажиров.

В России подорожали авиабилеты. Сервисы по их продаже рассказали «Известиям», что средний чек вырос на 37% по сравнению с 2021 годом.

На стоимость билетов повлияла, в частности, нехватка самолетов, которые могут летать за границу — это примерно 17% от всего российского авиапарка.

Вторым фактором стало то, что европейские страны закрыли свое воздушное пространство для России. Теперь лететь получается дольше и тратится больше топлива. Рост цен на него, также не остался в стороне от причин подорожания.

По словам экспертов, больше всего выросла стоимость полетов в Турцию, Израиль и в Эмираты. А вот в страны СНГ и местные перелеты, напротив, стали дешевле, следует из данных сервисов по бронированию авиабилетов.

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