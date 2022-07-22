В правительстве России расширили перечень недружественных стран
«Коллективный Запад» продолжает придерживаться жесткой санкционной политики без видимых на то причин. В Москве давно предупреждали «партнеров» о последствиях необдуманных действий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Российское правительство расширило перечень недружественных государств. Соответствующий документ опубликован на сайте камина РФ.
В нем отмечается, что в список вошли такие страны, как Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.
Так, согласно новому распоряжению, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.
Ранее, в мае 2021 года, ограничения были введены в отношении дипмиссий США и Чехии.
Актуализированный список не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться, отметили в кабмине.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
- 22 июл
- Российские «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость в ходе СВО на Украине
- 22 июл
- Су-35 уничтожают противника в небе Украины: видео из кабины истребителя
- 22 июл
- Галкин отвез Пугачеву к борющейся с рецидивом рака Вайкуле
- 22 июл
- Лукашенко о независимости ДНР и ЛНР: «Надо — признаю указом президента»
- 22 июл
- ВС РФ применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации на Украине
- 22 июл
- «Они нас гнобили!» — жительница ЛНР рассказала об издевательствах со стороны ВСУ
- 22 июл
- Союзные войска обрушили мощь «Градов» на позиции ВСУ под Донецком
- 21 июл
- «Сумрак»: преимущества и недостатки самой дальнобойной винтовки в мире
- 21 июл
- Тяжелые минометы «Тюльпан» с ювелирной точностью уничтожают опорные пункты ВСУ
- 21 июл
- Иностранные наемники на Украине растеряли боевой дух после столкновения с ВС РФ
Читайте также
47%
1.63 57.11
1.28
Нашли ошибку?