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DJ Smash и Artik & Asti презентовали новый трек и клип под названием «СО2»

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 34

Жаркие летние танцы под неон и стильный тандем, что еще нужно для нового хита 2022 года.

DJ Smash и Artik & Asti презентовали новый трек и клип под названием «СО2»

Фото: Пресс-служба Artik & Asti

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DJ Smash и популярная музыкальная группа Artik & Asti презентовали своим поклонникам новую песню под названием «CO2». «Жду тебя на дне, мне нравятся парни по-мутней» именно так начинается припев нового сингла исполнителей. Автором текста выступила Наталья Гришковец, известная по песне «Беги, дорогая, беги».

«Идея песни заключается в том, что зачастую мужчины пытаются поймать в свои сети женщин, а на самом деле они даже и не подозревают, что происходит все наоборот», — делится Seville.

Музыканты также представили и клип на новый песню «СО2», которая объединила в себе все самое лучшее — мистический сюжет, яркие краски и жаркие танцы. Таинственная история, продуманная исполнителями и режиссером Катей Як, никого не оставит равнодушным, а красивая картинка и необычный видеоряд порадует даже самых искушенных зрителей.

Танцы на столе, неон и стильный тандем DJ SMASH и Artik & Asti, а что еще нужно для главного хита этого лета?

Трек «СО2 вместе с клипом уже доступны на всех музыкальных площадках. Включайте новый хит, делайте громче и не забудьте «пустить храбро в легкие любовь»!

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