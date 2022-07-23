Судьба дала знак: внебрачный сын Киркорова стал отцом

Вопреки слухам о нетрадиционной ориентации Александр Матвеев доказал, что он настоящий мужчина.

Внебрачный сын Бедроса Киркорова Александр Матвеев стал отцом. Рождения малыша для него -долгожданное событие. К нему он шел много лет, причем ребенка удалось зачать в естественных условиях, вопреки слухам о нетрадиционной ориентации пародиста.

«Я знаю, что многие считают меня гомосексуалом. Но при этом меня никто никогда в подобных связях не замечал. Зато я был женат, прожил 15 лет в браке с девушкой по имени Мария», — рассказал Матвеев dni.ru.

Правда, по словам внебрачного сына Киркорова, родить жена ему так и не смогла. Она даже предлагала мужчине зачать ребенка на стороне. Но со временем супруги разбежались, каждый пошел своей дорогой. Александр, к примеру, повстречал мать своего будущего ребенка, которая оказалась значительно младше него.

«Родила от меня в итоге девчонка по имени Яна, которая на 17 лет моложе — в дочери мне годится, ведь ей только 20 лет! Я ее встретил в одном из Домов культуры, куда пришел работать во время пандемии. Это была любовь с первого взгляда и потрясающий секс! Наверное, ей понравилось, что я похож на Филиппа Киркорова», — полагает Матвеев.

По словам мужчины, совет стать отцом ему год назад давал и сам Бедрос Киркоров. И вот тогда судьба дала знак, что событие не за горами.

«Прошлым летом у нас с Бедросом состоялся серьезный разговор, когда он мне сказал, что ребенка надо родить обязательно, — вспоминает Саша. — Когда он это говорил, вдруг откуда-то появилась бабочка. Не зря же ему баба Ванга однажды сказала, что у него сильный дар. Он словно бы напророчил мне появление наследника. И, спустя год, 19 мая 2022 года, у меня родился сын», — пояснил пародист.

Он признался, что сначала хотел назвать ребенка Филиппом, но Яна нарекла его Марком.

«Почти как Мартин Киркоров. Скоро будем крестить сына, а крестным папой будет Бедрос Киркоров», — поделился планами мужчина.

Будущий крестный, добавил он, каждый день справляется о новорожденном. Сам звонит к матери малыша и общается с ней. С внебрачным сыном ему тоже есть что обсудить, ведь оба творческие личности.

В ближайшее время в семье Матвеева произойдет и другое важное событие — он наконец женится на матери Марка, Яне. Теперь, полагает артист, Бедрос будет доволен. Ведь он уже говорил сыну, что ему пора жениться и создавать семью. И вот, наконец, пожелание Киркорова сбудется.

Александр Матвеев — бывший солист группы «Экс-ББ». В 2018 году он публично заявил, что является внебрачным сыном Бедроса Киркорова. Между тем отец поп-короля официально родню так и не признал, как и сам Филипп Киркоров.

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