Знаменитый певец на днях посетил Болгарию. Поездка получилась полной воспоминаний.

Певец Филипп Киркоров показал на видео в соцсетях могилу любимой женщины в Болгарии. Там, в городе Софии, похоронена его мама Виктория. Ее музыкант всегда называет главным человеком в своей жизни, с ней связаны только лучшие воспоминания артиста. Женщины не стало почти 20 лет назад, и все эти годы поп-король при любой возможности навещает могилу матери. Даже несмотря на большие расстояния. Вот и в этот раз, приехав в Болгарию, принес на могилу мамы венок и лампадку.

«Поделюсь с вами самым сокровенным. Всегда приезжаю в Софию и посещаю это место, где у меня мама похоронена. Сегодня так это красиво, благодатно. Сегодня у нас София — благодать, а завтра уже концерт в Сочи, любимом городе, где мама с папой встретились когда-то. Почти 60 лет назад», — рассказал артист подписчикам на своей странице Instagram*.

В завершение визита артист пожелал маме покоиться с миром и заявил, что его ждут великие дела.

В ответ певец услышал много соболезнований от подписчиков, в том числе из числа знаменитых друзей.

«Она тобой бы гордилась», — написала артисту Лолита Милявская.

Также его поддержали добрым словом певица Манижа, Яна Рудковская и другие знаменитости.

Как известно, Виктория Киркорова не была публичным человеком. Свой выбор она сделала в пользу семьи и посвящала всю себя любимому сыну Филиппу и знаменитому супругу Бедросу Киркорову. Когда Филипп стал популярным артистом, мать помогала ему вести дела, сопровождала на гастролях и отвечала на письма поклонников. Для артиста она была поддержкой и опорой в любой ситуации — давала советы и разделяла душевные переживания. В 1994 году женщина скончалась от продолжительной болезни. Причем произошло это в день рождения артиста, 30 апреля. С тех пор праздник Филипп Киркоров никогда не отмечает — для него это траурный день.

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