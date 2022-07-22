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Не только оспа: чем опасны для людей укусы диких обезьян

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 303

Инфекционист Викулов предупредил о риске тяжелых болезней после укуса обезьян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hulusi Akar; 5-tv.ru

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На Земле обитает более 300 видов приматов, представляющих разный уровень опасности для человека, отметил врач-инфекционист.

Укус дикой обезьяны может привести не только к кровопотере и переломам, как в случае с маленькой девочкой в Подмосковье, но и грозить куда более жуткими последствиями для здоровья.

Приматы являются переносчиками множества инфекций, а не только оспы обезьян, отметил в беседе с 5-tv.ru инфекционист Георгий Викулов. Кандидат медицинских наук напомнил, что планету Земля населяет более 300 видов обезьян, представляющий разный уровень опасности для человека.

«Известно, что обезьяны могут быть источником не только оспы обезьян, о которой в последнее время мы говорим потому, как это заболевание стало проявлять себя в связи с тем, что возбудитель стал распространяться и он обладает определенными новыми свойствами, — отметил врач. — Обезьяны могут быть источником туберкулезной инфекции, дизентерии, потенциально герпес-вирусов человека».

Отдельно он выделил вирус иммунодефицита, который также встречается у этих животных. По словам Викулова, в научной литературе имеются противоречивые сведения о возможности передачи ВИЧ от обезьяны к человеку.

«Есть теория о том, что ВИЧ-инфекция произошла в Африке в том числе от обезьян. Она не снимается с повестки. Ну и, конечно, актуальным является передача некоторых бактериальных инфекций. Если животное заболевшее, то это тоже возможно. Если есть какая-то патология у обезьяны в полости рта. Это может представлять опасность особенно при ослюнении и повреждении кожи, когда нарушается целостность кожных покровов», — пояснил специалист.

В случае с маленькой девочкой, попавшей в реанимацию после встречи с агрессивной обезьяной в Подмосковье, важно понимать, была ли она привита от управляемых инфекционных заболеваний, отметил Викулов. В таком случае вероятность заразиться туберкулезной инфекцией или гепатитом практически стремится к нулю.

«Но если ребенок не привит, ослабленный, то у него есть риск заболевания некоторыми инфекциями, в том числе вирусом оспы обезьян, потому как обезьяна может быть источником этого возбудителя», — отметил инфекционист.

Маленькая жительница Подмосковья стала жертвой нападения обезьяны. Животное вцепилось в малышку, нанеся ей серьезные травмы. Девочку отбили у агрессивного примата родители. В результате ребенок попал в реанимацию с кровопотерей, переломами пальцев и глубокими ранами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему обезьяна напала на девочку в Подмосковье.

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