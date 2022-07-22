Малышка серьезно пострадала, но ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Жуткая история из Подмосковья: обезьяна напала на двухлетнюю девочку. Ребенок сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, малышка потеряла много крови, у нее рваные раны. Выяснилось, что обезьяна сбежала с соседнего участка, где находится самый настоящий зверинец. Корреспонденту «Известий» Виталию Молеву удалось попасть в этот частный зоопарк и выяснить, почему агрессивного примата не остановили решетки.

Нападение обезьяны на ребенка больше похоже на охоту. На этих кадрах видно, как зверь бросается именно на двухлетнюю девочку. Остальные дети от испуга бросаются врассыпную. Через пару секунд на помощь прибегает мама, пытается отогнать обезьяну, но она снова кусает малышку за ногу. Отогнать примата смог только отец ребенка.

Пострадавшую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Обезьяну удалось поймать. Сбежала она с соседнего участка. Его владельцы построили настоящий мини-зоопарк. И оттуда, как говорят жители деревни, уже убегали животные.

«Она когда-то убегала уже, я слышал, там лет пять-шесть назад, но ничего такого не было. Ее быстренько поймали и все», — рассказал сосед потерпевших.

Обезьяны, судя по всему, не единственные экзотические питомцы этого участка. Видимо, больше всего его владельцы любят собак, но к ним местные жители уже привыкли.

«Там были обезьяны, достаточно большие собаки. По звукам, было достаточно много птиц. До этого собаки иногда выходили, но вреда не наносили. Не кусали никого, максимум — тискались», — поделился житель подмосковной деревни Илья.

Участок, где содержатся животные, с нескольких сторон огорожен высоким забором. А рядом с лесом находятся вольеры. По предварительным данным, их ремонтировали, поэтому обезьян временно выпустили, но почему-то оставили без присмотра.

В этих вольерах судя по всему и обитают животные. В том числе и обезьяна, которая пробралась на соседний участок и напала на ребенка. Сейчас хозяева, видимо, загнали всех зверей в помещение, но в клетках остались сторожевые собаки.

По нашим данным, хозяевами сбежавшей обезьяны являются адвокат Леонид Розенблюм и его супруга Надежда. Местные говорят, мужчина после инсульта практически не выходит на улицу. За участком следит его жена. А вот присматривает ли кто-то за животными — неизвестно. Соседи считают, что нападение на ребенка — нелепая случайность.

«Я знаю Надежду. Прекрасный человек, контактный, добрый и отзывчивый. Проблем с Надеждой нет. Это первый инцидент, который произошел сейчас на моей памяти», — рассказала жительница деревни Терпигорьево Анастасия.

Дом, во дворе которого обезьяна набросилась на девочку, по нашим данным, принадлежит семье космонавта Валерия Рюмина. Его дочь приютила знакомых из Украины, которые приехали с двухлетним ребенком. Сейчас жизни и здоровью девочки уже ничего не угрожает.

«Девочка сейчас находится в больнице. У нее состояние стабильно тяжелое. Были проведены оперативные вмешательства со стороны врачей. Мы будем добиваться ответственности и конечно получения семьей компенсации», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам специалистов, с обезьяной, по всей видимости, никто не работал. Владельцы заводили питомцев ради развлечения и не создали нормальные условия.

«Если обезьяна сбежала, она мало общалась с людьми, вообще может быть в стрессе находилась, может быть плохие условия содержания у нее были, и вот эта совершенно необузданная агрессия она тут же отразилась на первом попавшимся объекте», — уверен ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Установить все обстоятельства произошедшего предстоит полицейским. Они возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Кроме того, в СК проверят на предмет халатности должностных лиц, которые не проследили за условиями содержания животных. По данному факту также возбуждено уголовное дело.