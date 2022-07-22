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Снова в строю: Мария Шарапова вернулась к тренировкам сразу после родов

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 32

Мария Шарапова вернулась к тренировкам сразу после родов

Снова в строю: Мария Шарапова вернулась к тренировкам сразу после родов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Знаменитая теннисистка стала мамой всего три недели назад. Не опасны ли нагрузки для ее здоровья?

Экс-первая ракетка мира и пятикратный победитель «Большого шлема» Мария Шарапова возобновила занятия спортом. Накануне папарацци запечатлели 35-летнюю теннисистку возле входа в пилатес-студию. Поклонников Марии удивила сила воли спортсменки, ведь всего три недели назад она стала мамой.

Но, как оказалось, и с этим непростым испытанием Мария справляется успешно: пришла в себя, вернула прежнюю форму и нашла силы на спорт. Правда, вопреки ожиданиям фанатов, ни о каком возвращении в большой спорт речи не идет.

Мария Шарапова официально заявила о завершении спортивной карьеры в 2020 году. В историю мирового спорта она вошла как одна из самых титулованных спортсменок. Она — одна из десяти женщин в мире, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (присуждается победителям всех турниров «Большого шлема» — Прим.ред.), также Мария одержала победу в 39 турнирах WTA (36 — в одиночном разряде), стала серебряным призером Олимпийских игр 2012 года.

За последние два года теннисистка сделала большие успехи в личной жизни. Год назад Мария вышла замуж за британского миллионера Александра Гилкса, а три недели назад она подарила ему наследника Теодора.

Ранее 5-tv.ru расказывал, что Мария Шарапова показала новорожденного сына.

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