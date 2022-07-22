Захарова о блокировке посольства РФ в Twitter: «У статуи „Свободы“ в Нью-Йорке факел задуло»
Захарова пошутила о статуе Свободы в США после блокировки посольства РФ в Twitter
Фото: www.globallookpress.com / Onur Dogman
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За цитирование главы МИД РФ российское посольство не сможет публиковать в своем официальном аккаунте информацию как минимум неделю, отметила представитель Кремля.
Мария Захарова возмутилась блокировкой аккаунта посольства РФ в Берлине в Twitter. По словам официального представителя МИД России, так соцсеть отреагировала на публикацию цитаты из статьи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
«Запретная цитата звучит так: «Находки российских вооруженных сил в рамках СВО в военно-биологических лабораториях на территории Донбасса однозначно указывают на прямые нарушения КБТО», — написала в своем Telegram-канале дипломат.
После блокировки российская дипмиссия в Берлине не сможет публиковать какую-либо информацию в своем аккаунте как минимум неделю.
«У статуи „Свободы“ в Нью-Йорке факел задуло, видимо», — завершила свой пост Захарова.
Этот инцидент — не первый, когда Twitter блокирует российские аккаунты. Соцсеть также помечает некоторые посты как якобы «нарушающие правила о распространении вводящей в заблуждение или ложной информации».
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