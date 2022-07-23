После снятия запрета на пересечение границ с Финляндией люди толпами пытаются уехать на отдых, но шансов на это у них практически нет.

Визовый центр Финляндии в Петербурге не справляется с наплывом желающих получить разрешение на въезд в страну. Сейчас записаться на прием можно только на сентябрь. Тем кто хочет быстрее, предлагают воспользоваться обходными путями и при этом серьезно потратиться.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Будков узнал, какой шанс получить визу легально.

Елена уже строила планы на отпуск в Финляндии. Но теперь его придется отложить. Места в очереди на визу закончились.

Все временные слоты на сайте визового центра Финляндии заняты до сентября. И, как можно заметить, записаться теперь возможно только в августе.

Финляндия с 15 июля сняла все запреты на пересечение сухопутных границ России, потому в Петербурге ажиотаж и большие очереди на оформление визы. Только за первые сутки границу пересекли больше пяти тысяч туристов.

«Ажиотаж связан безусловно с тем, что большая часть юга России недоступна для прямого авиасообщения. Плюс к этому курс рубля способствует тому, чтобы сейчас выгодно отдыхать за границей. Несмотря на запрет прямого авиасообщения с практически всей Европой россияне по-прежнему ищут возможности добраться до Испании, Греции», — заметил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.

Туристы, которые не смогли подать документы на финскую визу в Петербурге, сейчас готовы везти документы даже в другие города России.

А в в интернете уже торгуют местами в очереди за визой. Цены до 20 тысяч рублей — минимум в пять раз дороже, чем если оформлять визу официально.

Но даже по объявлению место в очереди так просто не занять! Звоним. Есть вариант оформить только через Грецию.

Но даже виза не поможет попасть в Финляндию. Поезд «Аллегро» так и стоит на запасном пути, а автобусные билеты давно раскуплены. И тоже — до осени.