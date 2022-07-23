Как выглядит будущий король Великобритании: опубликовано свежее фото принца Джорджа

Первенец герцогов Кембриджских занимает третье место в очереди на престол Великобритании после деда — принца Чарльза — и отца.

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон опубликовали новый портрет сына Джорджа в день его рождения. Юному принцу 22 июля исполнилось девять лет. Улыбчивый мальчик, отмечают поклонники королевской семьи, невероятно похож на отца.

К слову, именно он будет претендовать на престол после папы и дедушки принца Чарльза. Если, конечно, 96-летняя королева Елизавета II когда-нибудь соберется на покой. 73-летний принц Уэльский ожидает своего правления очень долго.

Шутки о вечном ожидании — в сторону. На первом плане сегодня молодая смена Букингемского дворца. Джордж — один из трех детей Кейт и Уильяма, у него есть также есть семилетняя сестра Шарлотта и четырехлетний брат Луи. Наследники герцогов Кембриджских не так часто появляются на публике, как хотелось бы поклонникам. Но в честь праздника фанатов все же порадовали портретом.

Наследнику герцогов Кембриджских принцу Джорджу исполнилось девять лет. Фото: Instagram* / kensingtonroyalss

В публикации официального аккаунта супругов сказано, что снимок Джорджа был сделан во время семейного отдыха на пляже его мамой Кейт Миддлтон. Герцогиня увлекается фотографией и оттачивает мастерство в кругу близких. Именинник в последний раз был запечатлен прессой в начале лета, когда побывал на финале Уимблдонского турнира.

В сети появлялись кадры с утомленным матчем мальчиком, а также фото его счастливого момента общения с победителем — теннисистом Новаком Джоковичем. Принцу разрешили подержать в руках кубок, ребенок был в восторге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям внезапно решили покинуть Кенсингтонский дворец, в котором прожили много лет.

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