Блогер Миро рассказала, на что способна Собчак ради внушительного гонорара

Светская сплетница раскрыла хитрость телеведущей, которая, по слухам, беременна вторым ребенком.

Пресловутый «округлившийся» живот Ксении Собчак — ее собственный способ появиться в заголовках таблоидов и обеспечить себя работой на ближайшие месяцы. Телеведущая намеренно позирует фотографам так, чтобы казаться беременной. В итоге о ней пишут, говорят, сплетничают, а уровень популярности остается стабильным. Такую гипотезу в своем блоге выдвинула Лена Миро.

В последнее время все чаще СМИ публиковали «доказательства» интересного положения журналистки. Собчак, как пишет Миро, показывала свой круглый живот «в разных ракурсах и под разным углом». Блогер не верила слухам о беременности и оказалась права — недавно во время отпуска телеведущая разместила в соцсетях фото в бикини и развеяла домыслы об ожидании малыша.

«Как я и говорила, никакой беременности у Собчак нет. Живот, хоть и дряблый, теперь не вызывает ни у кого сомнений. Насущный вопрос, который тревожит многих, состоит сейчас в том, когда Ксения покажет круглый живот в четвертый раз. Нет, а куда деваться? Скоро осень, пора свадеб — нужно, чтобы о ней снова заговорили», — написала Миро.

Без упоминаний в прессе, отмечает блогер, светскую львицу скоро забудут и не позовут тамадой на богатую свадьбу. Именно на таких мероприятиях Собчак зарабатывает самые большие суммы, уверена светская сплетница, которая не верит в журналистский талант Ксении Анатольевны. Ни хорошим интервьюером, ни гуру «Блондинка в шоколаде» не стала, язвит Миро.

«Так и будет, наверное, раз в полгода развлекать публику животом. Вот это журналистика, вот это я понимаю! Говорите обо мне, говорите, если не обо мне, то о моем животе!» — заявила блогер.

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