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Кошкина рассказала о предложении Богомолова, от которого не смогла отказаться

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 30

Супруг Ксении Собчак, по словам актрисы, позвонил ей год назад. О расставании с режиссером роковая брюнетка и думать не хочет.

Кошкина рассказала о предложении Богомолова, от которого не смогла отказаться

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Актриса Яна Кошкина рассказала, как и худрук Театра на Бронной Константин Богомолов (Муж телеведущей Ксении Собчак. — Прим. ред.) пригласил ее в труппу. По словам артистки, режиссер сам позвонил ей и предложил сотрудничество. И хотя съемки в кино приносят куда более ощутимые гонорары, от театральной сцены Кошкина отказаться не смогла.

Прежде соответствующий опыт звезды ограничивался антрепризами, а долгие репетиции казались мучением. Сегодня служба Мельпомене, к которой она никогда не рвалась, занимает особое место в сердце.

«Чуть больше года назад мне позвонил Константин Юрьевич Богомолов и предложил участие в спектакле „Дядя Лева“, в котором я сейчас и играю. Репетиции с Константином Юрьевичем — это отдельный вид искусства. Это то, что тебя развивает как актера, как личность. Ты учишься, растешь. У нас потрясающая труппа, не возникает закулисных интрижек, сплетен. Все очень профессионально и достойно», — цитирует Кошкину Teleprogramma.pro.

Яна Кошкина призналась в беззаветной любви к театру и работе с Константином БогомоловымЯна Кошкина призналась в беззаветной любви к театру и работе с Константином Богомоловым. www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

По словам артистки, в театре, в отличие от киноиндустрии, принято уважительное «вы», поэтому к своим коллегам она обращается именно так. Впрочем, соответствующую привычку Кошкина выработала еще во время учеты в театральной академии. Иногда, отмечает, люди обижаются, полагая, что им указывают на возраст, однако «тыкать» для актрисы — значит «переступать через себя».

Сейчас звезда задействована в двух спектаклях Театра на Бронной. Недавно ради любимой сцены она прервала отпуск на Мальдивах. Чтобы не пропустить постановку, совершила 11-часовой перелет и на один день вернулась в Москву. Актриса заметила, что ее поступок лишь в очередной раз доказал искреннюю любовь к ремеслу и коллегам. Она не приемлет вторых составов и замен, хочет всегда быть в строю и только такой подход считает правильным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Жанна Левина ответила на слухи о романе супруга Гарика Мартиросяна с Яной Кошкиной и его желании бросить семью ради знойной брюнетки.

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