Западная пресса признала, что Путин успешнее Байдена

Последний визит американского лидера в Саудовскую Аравию и встреча его российского коллеги с главами Ирана и Турции показали, кто действительно нашел партнеров, а кто потратил время зря.

Поездки президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток наглядно показали, что страны Персидского залива поддерживают Москву и готовы сотрудничать с ней. Российский лидер, полагают американские аналитики, не только остается способным игроком в регионе, но и находит там добровольных партнеров, несмотря на мировую реакцию на спецоперацию на Украине.

Обозреватели в своей статьи для популярного издания отметили, что недавнее турне Байдена по ближневосточным государствам нельзя назвать особенно успешным и результативным. Ему, подчеркивается, дали понять, особенно в Саудовской Аравии, что связи с Вашингтоном не важнее отношений с Москвой.

На это американскому президенту намекнул наследный принц Мухаммед бен Сальман, он также отказался увеличивать добычу нефти, на что рассчитывали стоящие на грани кризиса Штаты. Кроме того, пока Байден общался с принцем, Саудовская Аравия подала заявку на вступление в БРИКС.

«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем. У Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира… Мало кто на Ближнем Востоке хочет делать выбор между Вашингтоном и Москвой», — пишет Foreign Policy.

Вскоре после турне Байдена Путин с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Российский лидер провел переговоры с Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи. После британский аналитик Марк Алмонд даже предположил, что Путин преодолел разногласия с коллегами и теперь планирует создание новой коалиции против Запада.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как прошли переговоры Путина, Эрдогана и Раиси в Иране.