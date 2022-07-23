Продюсер Байтазиев о характере Земфиры: «Не просто сложная, а мегасложная»

Шоумен организовал три первых тура певицы. Профессиональное расставание с ней, признался, было тяжелым.

Продюсер Хизри Байтазиев организовал три первых гастрольных тура певицы Земфиры, но из-за ее сложного характера решил прекратить сотрудничество. По словам шоумена, артистка трудолюбивая, верная и надежная, но работать с ней порой чересчур трудно. Требовательная к своей команде исполнительница, заявил шоумен, обвинила его в плохих продажах нового альбома.

Как отметил Байтазиев, сборник «Четырнадцать недель тишины» — третий в карьере Земфиры — стал последним в истории их совместного творчества. Певица отдавала все силы работе и считала, что все вокруг должны делать так же. И делали. Но когда продажи не оправдали ожидания, в коллективе начало нарастать напряжение. Как отметил продюсер, когда все идет хорошо — это заслуга артиста, когда плохо — вина администратора.

«Земфира не просто сложная, а мегасложная, но она человек, с которым можно идти в разведку. Она всегда за своих, потом будет разбираться, а вначале — бой за своих. Были сложные моменты, но так, чтобы совсем трешово, не было. А вот расстались мы тяжело. Потом где-то пересеклись, Земфира говорит: „Что ты дуешься? Давай дружить заново“», — вспоминал Байтазиев в интервью «МК».

Честности и верности звезды продюсер благодарен до сих пор. Однажды, рассказал он, исполнительница прилюдно послала куда подальше администратора концертного зала, решившего подсидеть действующих сотрудников. После подняла бокалы за своих соратников и заявила, что ни с кем более не хочет работать.

После начала спецоперации РФ на Украине Земфира вместе с подругой Ренатой Литвиновой покинула страну и обосновалась во Франции. Ее часто видят в обществе эпатажной актрисы на светских мероприятиях. Но недавно, писал 5-tv.ru, выйдя на связь с фанатами новая парижанка Рената Литвинова заявила о постигшем ее предательстве.