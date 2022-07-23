Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Тимур Родригез о жене: «Как любая женщина, она не может не ревновать»

|
Никита Кротов
Никита Кротов 128

Тимур Родригез рассказал о том, почему супруга Анна ревнует его

Тимур Родригез о жене: «Как любая женщина, она не может не ревновать»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

У пары есть возможность проверять телефоны друг друга, но они ею не пользуются.

Будучи подключенным к детектору лжи, артист Тимур Родригез рассказал о недомолвках в семье на почве ревности.

«Как любая женщина, она не может не ревновать. Естественно, мы периодически об этом говорим. Моя жена не очень любит шоу-бизнес, зная на 80%, что он представляет. Скандалов у нас нет, но ей не нравится, когда я много отсутствую. Я очень нежно разговариваю со своей женой, и, если находиться рядом, от патоки может стать тошно», — признался шоумен в программе «Детектор».

Он добавил, что ревность захлестывает и его, когда он видит, что на его супругу кто-то смотрит. По его словам, Анна очень красивая женщина, производящая впечатление. В частности, его «бесит», что мужчины, идя со своими пассиями, «косят глаза» в сторону его второй половинки.

Вместе с тем он гордится Анной и прекрасно понимает, что она совершает прогулки в том числе, пока его нет рядом. Тем не менее, ревностные чувства не могут взять верх над любовью и идиллией в их семье, и супруги не поддаются негативу.

Родригез также подчеркнул, иногда ему хочется взять мобильник Анны и прочесть ее переписку, тем более, он знает пароль от устройства. Но нюанс отношений пары в том, что и муж, и жена знают коды от телефонов друг друга. Звезда не хочет изучать содержимое айфона жены, поскольку у него нет желания искать что-то нехорошее, испытывая от этого невроз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему молодые супруги звезд не ходят налево.

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 23 июля

Последние новости

9:14
Врезался и перевернулся: в Челябинской области произошла серьезная авария
8:55
Мама Лопес одобрила союз дочери с Аффлеком: «Бен — ее истинная любовь»
8:35
Финляндию охватила массовая депрессия
8:16
Лолита на своем концерте высмеяла Блиновскую: «Вы пришли ко мне излечиться!»
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 23 июля
7:59
Тимур Родригез о жене: «Как любая женщина, она не может не ревновать»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков Зодиака
Счет на минуты: как оказать первую помощь при укусе животного
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога
«Надо выглядеть достойно»: Пенкин объяснил, почему Соседов не может найти пару

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год