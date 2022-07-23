Финляндию охватила массовая депрессия

Простые жители страны не понимают, почему именно они должны расплачиваться за санкции, введенные против России.

Жители Финляндии оказались во власти беспросветной печали и тоски, сообщает финская пресса.

Граждане страны, по данным СМИ, все чаще обращаются за социальной помощью. За последнее время все больше работающих финнов обращаются в благотворительные организации и пункты продовольственной помощи, указывает издание MTV Uutiset. Две трети организаций, оказывающих продовольственную помощь, сообщили о том, что за последние месяцы число нуждающихся резко выросло.

Причиной массовой депрессии среди жителей страны эксперты называют рост стоимости цен на продукты и энергоносители. В общем стоимость товаров за последнее время выросла на 10%, но некоторые продукты подскочили в цене на 40%, а то и 50%. Стоимость электроэнергии в Финляндии по тарифам концерна Vattenfall выросла в четыре раза.

«У меня было за три месяца (расходов на электричество — Прим. ред.) около 100 евро. Значит, теперь будет 400. А мы тут при чем? Как дальше жить? Свечи покупать и дрова?» — пожаловалась Елена из города Тампере.

Эксперт финского Центра природных ресурсов Ханна Карикаллио в диалоге с финской государственной телерадиокомпанией Yle отметила, что из-за сложившейся ситуации финны будут вынуждены искать альтернативные товары или перейдут на самые дешевые продукты.

А газета Iltalehti, решив опросить читателей, нарвалась на настоящий шквал воплей и стонов: финны использовали опрос как повод выговориться о наболевшем. Простые финские жители массово начали жаловаться на дорогие продукты и свет, которые никак не прибавляют оптимизма.

Впрочем, прогнозы экспертов неутешительны: специалисты считают, что до конца года в стране вырастут и цены, и число граждан Финляндии, вынужденных обратиться за помощью.

Ранее 5-tv.ru приводил слова президента РФ Владимира Путина о том, что антироссийские санкции привели к росту цен на нефть и продовольственному кризису.