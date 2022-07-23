Совфед допустил возврат рубля к прежним значениям до конца года

Что будет с курсом рубля к концу 2022 года — прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Центробанк неоднократно повышал ключевую ставку на фоне текущих событий, недавно начался обратный процесс.

Рубль может вернуться к своим докризисным показателям до конца текущего года. Об этом заявили в Совете Федерации. По мнению зампредседателя комитета по экономической политике Ивана Абрамова, снижение ставки Центробанком будет происходить еще несколько раз.

«Ключевая ставка достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов», — сказал сенатор в беседе с РИА Новости.

Таким образом, считает собеседник, вырастет доступность кредитования для населения, промышленности и экономики. Недавно финансовый регулятор понизил ключевую ставку до 8% годовых. Уточняется, что инфляционные ожидания предпринимателей и населения уменьшились, достигнув уровня прошлогодней весны. Далее решения будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики ценового роста.

Центробанк повысил ключевую ставку на фоне текущих событий. Затем регулятор начал постепенное снижение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что вопросы по укреплению рубля являются основной темой на совещаниях главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские власти озабочены излишним укреплением нацвалюты.

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