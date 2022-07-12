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Песков: российские власти озабочены излишним укреплением нацвалюты

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 87

Высказывать точные параметры желаемых курсов валют — не прерогатива Кремля.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Сейчас тема излишнего усиления национальной валюты особо остро стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Минфина РФ о негативном влиянии на бюджет нынешнего курса доллара.

«Все-таки это не наша прерогатива — высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но, скажем так, излишнее усиление рубля — это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», — сказал Песков.

Он отметил, что снижение курса доллара — не вопрос эмоций.

«Этот вопрос связан с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями», — пояснил Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что санкции позволили впервые за 20 лет практически сравняться курсам американской и европейской валют. За евро дают чуть менее 1,01 доллара. И это не предел. Финансовые аналитики и эксперты предрекают в ближайшее время более низкий курс — 85-95 центов за евро. Где и когда остановится эта тенденция, угадать невозможно.

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