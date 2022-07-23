Вместо тысячи слов: рецепт быстрого десерта с черной смородиной

В жару необходимо баловать себя прохладными сладостями. А вы уже попробовали готовить блюдо ресторанного уровня в домашних условиях?

Фото, видео: YouTube / РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ

Пришло время побаловать себя вкуснятиной в жаркий летний денек. Сладкое, как известно, улучшает настроение. YouTube-канал «Рецепты Натали» позаботился об аппетите своих подписчиков и приготовил сметанно-творожный десерт со смородиной. По мнению автора ролика, блюдо «не оставит равнодушным никого».

Ингредиенты

Печенье шоколадное галетное — 150 граммов

Сливочное масло растопленное — 100 граммов

Быстрорастворимый желатин — 15 граммов+ 50 миллилитров холодной воды

Творог любой жирности — 350 граммов

Сахар — 160 граммов (восемь столовых ложек без горки)

Сметана любой жирности — 250 граммов

Ванильная эссенция — пять капель или ванильный сахар — один пакетик

Смородина черная — 250 граммов

Способ приготовления

В желатин добавляется холодная вода. Он перемешивается до устранения всех комочков и оставляется на 15 минут для набухания. Для основы берется галетное печенье, разламывается и измельчается в блендере до однородной крошки. В нее добавляется растопленное сливочное масло и хорошо перемешивается.

Полученная масса уплотняется в форме ложкой или стаканом и отправляется в холодильник для застывания. В творог добавляется сахар, сметана и ваниль. Творожная основа также не должна иметь комочков, затем в нее выливается растопленный желатин и все взбивается миксером. Желатин должен полностью смешаться с творогом. В последнюю очередь в творожную массу высыпается черная смородина и осторожно перемешивается без повреждения ягоды.

Далее творожная основа добавляется к шоколадной, разравнивается и убирается в холодильник на три-четыре часа. Время ожидания зависит от мощности оборудования и качества желатина.

Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт абрикосового пирога с творогом.

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