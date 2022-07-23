Президент Штатов мечтает сэкономить на бензине и сократить «доходы Путина».

Байден предложил ввести «потолок» цен на российский газ

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Президент США Джо Байден предложил установить «потолок» цен на российскую нефть, чтобы снизить стоимость бензина для своей страны. Это довольно смелое утверждение глава Белого дома высказал в ходе совещания по вопросам экономики.

Джо Байден не стал скрывать, что в последний месяц в США наблюдается снижение цен на бензин, благодаря принятых мер по наращиванию нефтедобычи. Однако, ситуация далеко не положительна.

«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы президента России Владимира Путина», — цитирует президента США издание EADaily.

Кроме того, американский лидер призвал нефтегазовые компании использовать прибыль на наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление вице-премьера Александра Новака о том, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки при цене ниже затрат на добычу.

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