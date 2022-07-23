Бумеранг может вернуться: каких ответных мер Путина больше всего боится Байден?

Американский обозреватель Мюррей уверен: российский лидер изначально понимал, к чему могут привести возможные ограничения со стороны Запада и избрал единственно верную стратегию действий.

Президент Америки Джо Байден опасается ответных мер со стороны российского лидера Владимира Путина в ответ на санкции Запада, которые тот ввел в отношении Москвы. Поэтому не поставляет на Украину тяжелое вооружение. С таким мнением выступил обозреватель издания The New York Post Дуглас Мюррей.

«Путин наблюдал за нами более внимательно, чем мы за ним. Он знает, что европейский газ зависит от него. Он знает, что санкции фактически привели к росту цен на газ и нефть. Путин фактически становится еще богаче из-за санкций. И он знает, что пока мы готовы вооружить Украину относительно легкими боеприпасами, мы не будем вооружать их чем-то более тяжелым. Это из-за нашего страха перед тем, как он отреагирует, если мы это сделаем», — отметил Мюррей в статье.

Кроме того, он добавил, что после решительных действий в Крыму Россия укрепила свои позиции на международной арене и теперь может диктовать Западу условия. А Путин заранее предугадал, к чему могут привести экономические ограничения против страны и не испугался их.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Вскоре западные страны объявили России экономическую войну. С российского рынка стали уходить зарубежные компании. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, такое решение компании сделали под большим давлением, но России удастся решить все проблемы с экономикой, которые создал Запад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский приказал создать план воровства газа России.