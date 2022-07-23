Экс-депутат Рады Кива сообщил о приказе Зеленского создать план воровства российского газа

Кива: Зеленский приказал создать план воровства газа России

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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По словам экс-депутата Рады, у Киева не осталось выбора: загнал себя в свою же ловушку.

Президент Украины Владимир Зеленский отдал указание воровать российский газ. Соответствующее заявление сделал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

По словам Кивы, украинский президент якобы поставил важную задачу перед руководством «Нафтогаза» — разработать план конфискации российского газа, а именно той его части, которая прокачивается через Незалежную в Европу.

«Вчера Зеленский поставил задачу руководству „Нафтогаза“ проработать план, возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, депутат добавил, что в настоящее время газохранилища Украины заполнены лишь наполовину. Данных запасов не хватит на отопительный сезон, поэтому Киевом «было принято решение красть».

Накануне украинский депутат Дмитрий Разумков предложил «конфисковать излишки российского газа» и закачивать их в местные хранилища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз принял решение впервые провести зиму без российского газа. Из-за экономической войны ЕС готов заморозить собственных граждан.

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