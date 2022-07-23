Мифические метры: какая недвижимость принадлежит Пугачевой в Москве

О домах и квартирах артистки ходят легенды, однако, как недавно выяснилось, единоличным владельцем замка в деревне Грязь является ее супруг Максим Галкин.

Алла Пугачева неожиданно оказалась владелицей одно-единственной квартире в Москве. По документам, появившимся в распоряжении KP.RU, выяснилось, что в собственности Примадонны числится только жилье в Филипповском переулке — квартиру с видом на храм Христа Спасителя в свое время ей подарил бывший зять Руслан Байсаров.

Несмотря на то, что о недвижимости Пугачевой ходят легенды, замком в деревне Грязь единолично владеет супруг звезды Максим Галкин. Хозяйкой квартиры на Тверской же оказалась ее дочь Кристина Орбакайте.

Мифический пентхаус

Квартира в Филипповском переулке и ее убранство стали предметом многих домыслов и догадок как журналистов, так и поклонников артистки. Ходили слухи, что это жилье — пятикомнатный пентхаус на 500 квадратных метров, а в гостиной Примадонна и вовсе хотела поместить роскошный фонтан.

Якобы эксклюзивная мебель выбиралась лично хозяйкой, а отдельное помещение было отведено под роскошный зимний сад.

Что из этого правда, а что вымысел — доподлинно неизвестно, поскольку эту часть своей личной жизни Примадонна ревностно оберегает от журналистов. Однако попавшие к KP.RU документы дают точное представление о масштабах жилища — официально зарегистрированная площадь квартиры-подарка Байсарова составляет чуть меньше 304 квадратных метров.

В распоряжении Примадонны в том же доме также имеются машиноместо и «иное строение» на 13 «квадратов». Кадастровая цена квартиры составляет порядка 220,9 миллиона рублей. Рыночная же, если смотреть на предложения со схожими по площади апартаментами в Филипповском переулке, — не меньше 300 миллионов рублей.

Для садоводства и хозяйства

Алла Борисовна также оказалась владелицей двух земельных участков — предназначенного для садоводства на 1200 «квадратов» в московском домостроительном комбинате «Творчество» и для подсобного хозяйства на 882 квадратных метра в подмосковных Бережках. Кадастровая стоимость первого равняется 4,1 миллиона рублей, второго — 805 тысячам рублей.

Также Пугачева владеет двумя гаражами в Москве и Московской области. Оба строения стоят примерно по 650 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Галкин отвез Пугачеву к борющейся с рецидивом рака Вайкуле.