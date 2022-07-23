Купить товар можно в крайне редких случаях и то в ограниченном количестве.

Жители Польши пожаловались на дефицит сахара

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Жители Варшавы и польских регионов пожаловались на дефицит сахара в магазинах. По информации РИА Новости, продукта нет ни в маленьких торговых точках, ни в крупных торговых сетях, в том числе в Biedronka, Lidl, Wierzejki, Auchan, Aldi. Периодически сахар появляется на полках в супермаркетах, но впрок жители закупиться не могут. Им продают не более десяти килограммов в одни руки.

Чем вызвана текущая ситуация, сотрудники торговых предприятий сказать затрудняются. Возможно, ажиотаж сезонный, так как люди делают заготовки на зиму. Однако ничего подобного в прошлые годы в Польше не наблюдалось.

В сети Aldi полагают, что происходящее связано с логистикой — она могла нарушиться из-за нехватки контейнеров или водителей грузовиков, а возможно, и с высокими тарифами на перевозку. Плюс усугубляет ситуацию погода.

Кстати, как напоминает EADaily, в марте этого года похожий ажиотаж, из-за проблем с логистикой, случился в Германии. Там местные жители пытались скупить впрок подсолнечное масло. В округе Асперг дошло до того, что продавцам пришлось вызвать полицию, так как люди хотели купить больше положенного лимита. Также в магазинах массово скупали сахар и купы. Происходящее объясняли тем, что Украина не сможет исполнить контракты по поставкам ряда товаров из-за спецоперации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Финляндии оказались во власти беспросветной печали и тоски из-за роста цен на продукты и энергоносители.

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