Муж Русланы Писанки сквозь слезы рассказал о последних днях ее жизни

В Германии, куда актриса переехала с супругом и где проходила лечение, пару приняла хорошая семья.

Муж актрисы Русланы Писанки, которая скончалась 19 июля от онкологического заболевания, рассказал о последних днях жизни артистки в Германии. Воспоминаниями он поделился в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Игоря, в ФРГ они с супругой поселились в городе Кайзерлаутерн. Там актриса проходила лечение, однако о своей болезни никому не рассказывала. Руслана привыкла, чтобы все видели ее веселой и жизнерадостной.

«Даже когда выходили на улицу, это же Германия, такая, бюрократическая машина, если есть срок, то надо прийти вовремя. Так она готовилась к этому, чтобы никто даже не догадался, что с ней что-то не так. Какой-то парик, какую-то шапочку, подкрашивалась, выходила и улыбалась. Хотя были такие волны боли, когда я держал ее за руку и понимал, что она вся напряжена — такая, как камень, но она улыбалась, и мы шли», — сказал Игорь, едва сдерживая слезы.

По его словам, Писанка была «человеком-магнитиком» и притягивала к себе только хороших людей.

«Нам невероятно повезло, что в Германии появились такие друзья, которые нас сразу пустили к себе в семью. Это был дом. И так получилось, что они ехали в отпуск и где-то дней через пять, как Руся ушла, подошел мужчина и сказал: „Возьмите ключи от дома и живите у нас столько, сколько надо“. Я забрал Русю после капельницы. Была шестая химия, я забрал ее и сразу привез в дом. Я безгранично благодарен этой семье, что дали почувствовать Русе последние дни себя как дома», — сказал вдовец.

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